2019-06-27T18:01:59+03:00
Общество

Директора нефтегазовой компании избавили от тюрьмы за полмиллиона рублей для дома ребенка

Кроме этого, давший взятку чиновнику предприниматель извинился и раскаялся
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывшему генеральному директору ООО «ННК «Саратовнефтегаздобыча» Ивану Тарану, обвиняемому в дача взятки чиновнику в значительном размере, присудили штраф в 250 тысяч рублей.

В апреле-мае 2018 года Иван Таран предложил, а впоследствии через посредника передал руководителю Управления Росприродонадзора по Саратовской области Андрею Андрющенко взятку в виде двух пополняемых топливных карт. Это было нужно на случай выявления сотрудниками Управления Росприроднадзора нарушений в ходе проверок ООО «ННК «Саратовнефтегаздобыча». Андрющенко мог способствовать смягчению внаказания.

Взяточников выявили и задержали сотрудники УФСБ совместно с УЭБиПК ГУ МВД региона.

- Обвиняемый предприниматель полностью признал вину и принес публичные извинения, раскаявшись в совершенном. Кроме того, обвиняемый перечислил в качестве благотворительной помощи на счет дома ребенка денежные средства в размере 500 000 рублей. Судом в отношении него прекращено уголовное преследование и применен судебный штраф в размере 250 000 рублей, - сообщили в региональном СУ СКР.

Ранее предприятие «Саратовнефтегаздобыча» оштрафовали на полмиллиона по этому же случаю.

Уголовное дело экс- руководителя Управления Росприродонадзора по Саратовской области Андрея Андрющенко передано недавно в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Заводского района рассказали Володину, что вместо обещанной школы строят дом
В лагеря Саратова разрешили заезд детей
Володин: В Саратове будет пляж и набережная высокого уровня
Панков: Для Володина главное — решать вопросы для людей
Прощание с Юрием Ошеровым состоится в понедельник в ТЮЗе
В магазины Красноармейского района не могли попасть инвалиды
Володин предложил сделать музейные фонды открытыми для посетителей
В Ершове организация задолжала работникам 478 тыс. рублей
В июле в Энгельсе откроют памятник святым Петру и Февронии
Володин пригласил всех в дом-музей Чернышевского
На пожаре в Энгельсе имущество потеряли 100 предпринимателей
Более 100 философов приехали в СГЮА на международную конференцию
Главный метеоролог Саратовской области: При такой пожароопасности осадков будет недостаточно
На улице Блинова до полуночи отключили воду
В Ртищеве устранили опасный полигон для отходов
Вячеслав Володин работает сегодня в Саратовской области
На улице Персидского в Энгельсе полыхает частный дом
Четыре человека в федеральном розыске задержаны в Саратове
В Саратове после «Розы ветров» выпускникам покажут два фильма
Мужчине дали пять лет колонии за изнасилование старушки в Энгельсе
Саратовец прятал от приставов в автосервисе машину из-за долга по кредиту
Средняя зарплата в Саратовской области равна почти 28,5 тыс. рублей
В Саратове сын убил отца топором и ножом из-за обиды за оскорбление мамы
В июне суд взыскал с УК в пользу ООО «КВС» более 2 млн рублей
Байкер протаранил иномарку у пивзавода в Марксе
Саратовец зарезал соседа за оскорбление своей жены
Панков: Вопрос лекарств для диабетиков сдвинется с мертвой точки