Директора нефтегазовой компании избавили от тюрьмы за полмиллиона рублей для дома ребенка

СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-27T18:01:59+03:00

Кроме этого, давший взятку чиновнику предприниматель извинился и раскаялся

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Бывшему генеральному директору ООО «ННК «Саратовнефтегаздобыча» Ивану Тарану, обвиняемому в дача взятки чиновнику в значительном размере, присудили штраф в 250 тысяч рублей.

В апреле-мае 2018 года Иван Таран предложил, а впоследствии через посредника передал руководителю Управления Росприродонадзора по Саратовской области Андрею Андрющенко взятку в виде двух пополняемых топливных карт. Это было нужно на случай выявления сотрудниками Управления Росприроднадзора нарушений в ходе проверок ООО «ННК «Саратовнефтегаздобыча». Андрющенко мог способствовать смягчению внаказания.

Взяточников выявили и задержали сотрудники УФСБ совместно с УЭБиПК ГУ МВД региона.

- Обвиняемый предприниматель полностью признал вину и принес публичные извинения, раскаявшись в совершенном. Кроме того, обвиняемый перечислил в качестве благотворительной помощи на счет дома ребенка денежные средства в размере 500 000 рублей. Судом в отношении него прекращено уголовное преследование и применен судебный штраф в размере 250 000 рублей, - сообщили в региональном СУ СКР.

Ранее предприятие «Саратовнефтегаздобыча» оштрафовали на полмиллиона по этому же случаю.

Уголовное дело экс- руководителя Управления Росприродонадзора по Саратовской области Андрея Андрющенко передано недавно в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU