Директора нефтегазовой компании избавили от тюрьмы за полмиллиона рублей для дома ребенка
Бывшему генеральному директору ООО «ННК «Саратовнефтегаздобыча» Ивану Тарану, обвиняемому в дача взятки чиновнику в значительном размере, присудили штраф в 250 тысяч рублей.
В апреле-мае 2018 года Иван Таран предложил, а впоследствии через посредника передал руководителю Управления Росприродонадзора по Саратовской области Андрею Андрющенко взятку в виде двух пополняемых топливных карт. Это было нужно на случай выявления сотрудниками Управления Росприроднадзора нарушений в ходе проверок ООО «ННК «Саратовнефтегаздобыча». Андрющенко мог способствовать смягчению внаказания.
Взяточников выявили и задержали сотрудники УФСБ совместно с УЭБиПК ГУ МВД региона.
- Обвиняемый предприниматель полностью признал вину и принес публичные извинения, раскаявшись в совершенном. Кроме того, обвиняемый перечислил в качестве благотворительной помощи на счет дома ребенка денежные средства в размере 500 000 рублей. Судом в отношении него прекращено уголовное преследование и применен судебный штраф в размере 250 000 рублей, - сообщили в региональном СУ СКР.
Ранее предприятие «Саратовнефтегаздобыча» оштрафовали на полмиллиона по этому же случаю.
Уголовное дело экс- руководителя Управления Росприродонадзора по Саратовской области Андрея Андрющенко передано недавно в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU