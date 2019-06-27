Панков: Для Володина главное — решать вопросы для людей

СЕГОДНЯ 17:48 2019-06-27T17:48:46+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост о визите спикера Госдумы Вячеслава Володина в музей имени Н. Г. Чернышевского в Саратове.

- Краеведы и жители высоко оценили то, что Володин включил музей Н. Г. Чернышевского в свою программу по восстановлению исторического наследия. Это один из главных памятников истории в области. Здесь идет и научно-исследовательская работа, хранятся богатейшие коллекции. 100 тыс. гостей посещают музей ежегодно. Важно, что спикер лично посещает объекты, советуется с работниками музеев, архитекторами, жителями. До этого приезжал в дом-музей Павла Кузнецова. Володина интересует все — состояние помещений, экспозиции, территория. Спрашивает каждого, когда были в этом музее. И советует чаще бывать здесь, чтобы лучше понимать великого писателя, его отношение к жизни, к родным, к нашему городу. Для спикера тоже главное — решать вопросы для людей, — написал Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU