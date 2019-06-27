Следователи разбираются в гибели девушки от укуса змеи под Алгаем

СЕГОДНЯ 21:17 2019-06-27T21:17:34+03:00

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В Саратовской области следователи организовали проверку по факту гибели 24-летней девушки от укуса змеи в Алгайском районе.

- Предполагается, что потерпевшая вместе с семьей была на кладбище у хутора Морозов. Внезапно она ощутила укус и потеряла сознание. Родственники вызвали «скорую» и повезли ее навстречу бригаде. Врачи констатировали смерть, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Судмедэкспертиза установила, что гражданка погибла от укусу ядовитой змеи.

По результатам следственной проверки будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU