Следователи разбираются в гибели девушки от укуса змеи под Алгаем
Трагедия произошла на кладбище у хутора Морозов
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В Саратовской области следователи организовали проверку по факту гибели 24-летней девушки от укуса змеи в Алгайском районе.
- Предполагается, что потерпевшая вместе с семьей была на кладбище у хутора Морозов. Внезапно она ощутила укус и потеряла сознание. Родственники вызвали «скорую» и повезли ее навстречу бригаде. Врачи констатировали смерть, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Судмедэкспертиза установила, что гражданка погибла от укусу ядовитой змеи.
По результатам следственной проверки будет принято решение.
ИСТОЧНИК KP.RU