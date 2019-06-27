2019-06-27T19:52:40+03:00
Происшествия

Хвастун из Петровска попал под суд за ночевку в чужом доме

Он сломал замки на дверях и лег спать, а утром ушел
Ольга Симонова
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Следователи в Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Петровска. Его обвиняют в незаконном проникновении в жилище.

- Следствие считает, что примерно в 11 вечера 5 декабря 2018 года пьяный мужчина проходил мимо частного по улице Большая Набережная и увидел, что свет там не горит, а калитка закрыта на навесной замок. Гражданин перелез через забор, вытащил створку окна и проник на веранду. Однако дверь в жилую часть дома оказалась заперта, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Тогда злоумышленник в сарае нашел металлический прут и сломал запорные устройства на дверях. Уже в жилище он лег спать, а утром ушел. Пришедшие хозяева поняли, что дома кто-то был и обратились в полицию.

Мужчина разоблачил сам себя хвастовством, что все двери для него открыты и он может переночевать, где хочет.

Во время следствия гражданин признался в преступлении. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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