2019-06-27T17:14:22+03:00
Общество

В магазины Красноармейского района не могли попасть инвалиды

Не было доступного входа
Дарья Вострикова
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Красноармейская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в части создания условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в одном из местных зданий, где расположен магазин, нет ни одного доступного входа для маломобильных групп населения.

Межрайонный прокурор обратился с иском в суд с целью, чтобы инвалиды могли беспрепятственно попадать внутрь — через обустроенный вход.

Эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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