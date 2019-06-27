В магазины Красноармейского района не могли попасть инвалиды
Не было доступного входа
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Красноармейская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в части создания условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в одном из местных зданий, где расположен магазин, нет ни одного доступного входа для маломобильных групп населения.
Межрайонный прокурор обратился с иском в суд с целью, чтобы инвалиды могли беспрепятственно попадать внутрь — через обустроенный вход.
Эти требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU