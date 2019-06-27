На пожаре в Энгельсе имущество потеряли 100 предпринимателей

СЕГОДНЯ 16:16 2019-06-27T16:56:42+03:00

Огонь распространился на площади более 1 тыс. кв. м

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Вчера, 26 июня, в Энгельсе, около 18:30, горела городская ярмарка — рынок «Феникс». Огонь охватил площадь более 1 тыс. кв. м. Потребовалось более трех часов, чтобы огонь ликвидировали 15 пожарных расчетов и 20 цистерн с водой.

Около 100 предпринимателей из-за разбушевавшейся стихии потеряли свое имущество.

В числе пострадавших от огня магазинов одежды и отделочных материалов — большой зоомагазин.

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на сегодняшнем заседании правительства отметил, что нужно обратить внимание на страховые случаи в рамках договоров бизнесменов.

По его мнению, выплачивать компенсации должен будет собственник ярмарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU