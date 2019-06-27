В июле в Энгельсе откроют памятник святым Петру и Февронии

СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-27T16:53:16+03:00

Открытие состоится в День семьи, любви и верности

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В Энгельсе Саратовской области 8 июля, в День семьи, любви и верности, откроют памятник святым Петру и Февронии.

- Инициатором выступила Покровская епархия, а меценатом — местный бизнесмен пищевой промышленности. Памятник будет стоять в детском парке рядом со Свято-Троицким кафедральным собором, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона.

Кроме открытия монумента в 11:00, в 16:00 8 июля в парке «Покровский» пройдет праздник с концертом и чествование лучших семей.

Автором памятника вероятно выступит архитектор Александр Садовский, который предлагал на недавнем градостроительном совете в Энгельсе подобный проект.

Садовский - автор памятника быку-солевозу, который стал одним из символов Энгельса

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ИСТОЧНИК KP.RU