2019-06-27T15:47:59+03:00
Общество

Главный метеоролог Саратовской области: При такой пожароопасности осадков будет недостаточно

По словам Михаила Болтухина, первую декаду июля будет неустойчивая погода и дожди
Ольга Симонова
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Михаил БолтухинМихаил Болтухин
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В Саратовской области в первую декаду июля — с 1 по 10 число — будет неустойчивый характер погоды с переменными дождями.

- Это связано с усилением циклоничности на арктическом и полярных фронтах. Будет щадящая температура. По районам области — от 22 до 27 градусов днем и от 13 до 18 ночью, — сообщил «КП-Саратов» начальник Саратовского Гидрометцентра Михаил Болтухин.

Дожди будут перепадать, но они в основном будут умеренные и небольшие — от 1 до 7 мм. Также они не будут повсеместными одновременно.

- Учитывая, что сейчас установлен максимальный класс пожарной опасности, этих осадков явно недостаточно для роста и развития яровых, пропашных и технических культур, у озимых уже завершается процесс созревания. В некоторых районах области даже началась уборка их урожая, — отметил Болтухин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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