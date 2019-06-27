На улице Блинова до полуночи отключили воду

СЕГОДНЯ 15:02 2019-06-27T15:03:00+03:00

В Саратове чинят водопровод на Блинова Фото: Екатерина Семенова

Также водоснабжения нет и на других улицах

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В Саратове сегодня, 27 июня, в Ленинском районе отключили воду.

- Ориентировочно до полуночи водоснабжения не будет на улицах Блинова, 1 и 3, Производственной, 44, а также Лебедева-Кумача, Промышленная, Производственная и Репина от 1-го проезда Строителей до Блинова, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Отключение водоснабжения связано с коммунальной аварией на улице Блинова. Там, как рассказал корреспондент «КП-Саратов», водой залило двор.

В Саратове залило двор домаФото: Екатерина Семенова

ИСТОЧНИК KP.RU