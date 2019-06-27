2019-06-27T15:03:00+03:00
Общество

На улице Блинова до полуночи отключили воду

Также водоснабжения нет и на других улицах
Ольга Симонова
Поделиться:
В Саратове чинят водопровод на БлиноваВ Саратове чинят водопровод на БлиноваФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В Саратове сегодня, 27 июня, в Ленинском районе отключили воду.

- Ориентировочно до полуночи водоснабжения не будет на улицах Блинова, 1 и 3, Производственной, 44, а также Лебедева-Кумача, Промышленная, Производственная и Репина от 1-го проезда Строителей до Блинова, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Отключение водоснабжения связано с коммунальной аварией на улице Блинова. Там, как рассказал корреспондент «КП-Саратов», водой залило двор.

В Саратове залило двор дома Фото: Екатерина Семенова

В Саратове залило двор домаФото: Екатерина Семенова

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ртищеве устранили опасный полигон для отходов
Вячеслав Володин работает сегодня в Саратовской области
На улице Персидского в Энгельсе полыхает частный дом
Четыре человека в федеральном розыске задержаны в Саратове
В Саратове после «Розы ветров» выпускникам покажут два фильма
Мужчине дали пять лет колонии за изнасилование старушки в Энгельсе
Саратовец прятал от приставов в автосервисе машину из-за долга по кредиту
Средняя зарплата в Саратовской области равна почти 28,5 тыс. рублей
В Саратове сын убил отца топором и ножом из-за обиды за оскорбление мамы
В июне суд взыскал с УК в пользу ООО «КВС» более 2 млн рублей
Байкер протаранил иномарку у пивзавода в Марксе
Саратовец зарезал соседа за оскорбление своей жены
Панков: Вопрос лекарств для диабетиков сдвинется с мертвой точки