На улице Блинова до полуночи отключили воду
Также водоснабжения нет и на других улицах
В Саратове чинят водопровод на БлиноваФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня, 27 июня, в Ленинском районе отключили воду.
- Ориентировочно до полуночи водоснабжения не будет на улицах Блинова, 1 и 3, Производственной, 44, а также Лебедева-Кумача, Промышленная, Производственная и Репина от 1-го проезда Строителей до Блинова, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Отключение водоснабжения связано с коммунальной аварией на улице Блинова. Там, как рассказал корреспондент «КП-Саратов», водой залило двор.
В Саратове залило двор домаФото: Екатерина Семенова
ИСТОЧНИК KP.RU