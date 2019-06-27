В Ртищеве устранили опасный полигон для отходов
Были нарушены требования СанПиН
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Ртищевская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, ООО «Сан-Сервис Групп» эксплуатирует полигон твердых бытовых отходов на улице Мира в Ртищеве, в полукилометре от санитарной зоны границы города.
Территория хозяйственный зоны не залита асфальтом или бетоном, что является нарушением требований СанПиН.
Организации и ее руководителю вынесли предупреждение.
Нарушения устранили.
ИСТОЧНИК KP.RU