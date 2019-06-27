В Ртищеве устранили опасный полигон для отходов

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-27T15:05:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Ртищевская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, ООО «Сан-Сервис Групп» эксплуатирует полигон твердых бытовых отходов на улице Мира в Ртищеве, в полукилометре от санитарной зоны границы города.

Территория хозяйственный зоны не залита асфальтом или бетоном, что является нарушением требований СанПиН.

Организации и ее руководителю вынесли предупреждение.

Нарушения устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU