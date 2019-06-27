В Саратове после «Розы ветров» выпускникам покажут два фильма

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-27T14:59:59+03:00

Ночные сеансы предназначены для детей из отдаленных районов, приехавшим на фестиваль

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В субботу, 29 июня, в Саратове на Театральной площади в четвертый раз пройдет ежегодный праздник «Роза ветров», в котором планируется участие около 10 тыс. выпускников.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования области, вход на мероприятие будет организован с 20:00. Оно завершится в час ночи.

Один из важных вопросов праздника — безопасность и комфорт детей. Определены руководители делегаций выпускников, ответственные лица за перевозку детей.

Никто из детей не сможет покинуть праздник до его конца в одиночку. Выйти из концертной зоны можно только с родителями и сопровождающими, которых просят серьезно отнестись к безопасности.

Приезжие гости из района смогут остановиться в школах областного центра. После окончания праздника выпускники, которые живут в более чем 100 км от Саратова, будут ждать выезда в специально отведенных местах. Им покажут фильм Федора Бондарчука «Притяжение» и российскую драму режиссеров Яны Поляруш, Тамары Цоцория и Константина Кутуева «Со дна вершины».

ИСТОЧНИК KP.RU