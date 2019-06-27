Мужчине дали пять лет колонии за изнасилование старушки в Энгельсе

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-27T14:25:39+03:00

Рецидивист надругался над пожилой женщиной в ее доме

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В Саратовской области осудили 40-летнего жителя одного из поселков Энгельсского района. Его признали виновным в изнасиловании.

- Ночью 12 декабря 40-летний рецидивист, отмечавший день рождения, пришел к своей 50-летней знакомой, жившей в том же поселке. Женщины дома не было, но ее 76-летняя мать впустила гостя, чтобы он ее подождал. Мужчина начал там пить, а после изнасиловал пожилую хозяйку дома и заснул, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Старушка побежала к соседям, которые вызвали полицию. Те задержали злоумышленника в доме потерпевшей.

Мужчина так и не признал свою вину. Однако суду хватило доказательств, чтобы приговорить его к пяти годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU