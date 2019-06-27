Саратовец прятал от приставов в автосервисе машину из-за долга по кредиту

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-27T14:53:45+03:00

Он не хотел отдавать полмиллиона рублей

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На исполнении в Ленинском районном отделе судебных приставов находится производство о взыскании с саратовца 500 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, кредитная организация подала на гражданина в суд. Истец потребовал обратить внимание на автомобиль должника, который является предметом залога.

Однако ни машину, ни человека приставы найти не могли.

Позднее выяснилось, что местный житель прятал все это время автомобиль на территории сервиса. На транспорт наложили арест и передали взыскателю.

ИСТОЧНИК KP.RU