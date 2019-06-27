В Саратове сын убил отца топором и ножом из-за обиды за оскорбление мамы

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-27T13:31:59+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве.

- Следствие считает, что 57-летний мужчина 25 июня 2019 года вернулся после работы в дом в 12-м Шелковичном проезде, где он проживал со своим сыном. Во время ужина они стали пить алкоголь, и в какой-то момент гражданин нелестно отозвался о своей бывшей жене — матери злоумышленника. Они поссорились, но после разошлись по комнатам, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Однако 29-летний мужчина все равно таил обиду. Он схватил топор, забежал к отцу и несколько раз ударил его по голове и телу, а после добил ножом.

После смерти потерпевшего злоумышленник попытался скрыть преступление. Он смыл с себя кровь и выбросил топор в соседний водоем. Потом подозреваемый позвонил родственникам и сказал, что нашел мертвого отца, когда вернулся домой.

В это время на место прибыли росгвардейцы, которых вызвали соседи, обеспокоенные шумом. Они поймали мужчину доставили к следователю.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что 57-летний гражданин скончался от множественных проникающих колото-резаных ран груди с повреждением внутренних органов и множественных рубленые ран тела, а также от острой кровопотери.

Во время допроса и проверки показаний на месте убийства злоумышленник обо всем рассказал.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU