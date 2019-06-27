В июне суд взыскал с УК в пользу ООО «КВС» более 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-27T14:52:34+03:00

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ООО «КВС» проводит регулярную работу по взысканию задолженности с недобросовестных пользователей как в досудебном, так и в судебном порядке.

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил исковые требования ООО «КВС» и взыскал с ООО «Управляющая компания «Вишневое», ООО Управляющая компания «Солнечный городок», ООО «УК Участие», ООО «Жилищно-управляющая компания», ЖСК «Свой дом», ООО «Гарант», ООО «Управляющая компания Первая Волжская ЖЭК», ООО «Управление недвижимостью», ЖСК при Областном управлении связи, ООО «Коммуналсервис», задолженность на общую сумму более 2 млн рублей.

В ООО «КВС» напомнили, что своевременная оплата услуг холодного водоснабжения и водоотведения — необходимое условие предоставления коммунальных ресурсов и функционирования водопроводно-канализационного хозяйства. ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» является гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, осуществляя отпуск холодной воды и прием сточных вод. В свою очередь ответчики обязуются оплачивать коммунальные услуги в объеме и сроки, предусмотренные законодательством. Расчетным периодом для определения количества потребленных коммунальных ресурсов является календарный месяц. Расчеты за питьевую воду и принятые сточные воды производятся в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Факт оказания истцом коммунальных услуг и наличие задолженности организаций по договорам холодного водоснабжения и водоотведения подтверждены материалами дела.

ИСТОЧНИК KP.RU