Байкер протаранил иномарку у пивзавода в Марксе

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-27T14:51:46+03:00

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В Марксе мотоциклист протаранил автомобиль Renault.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла на улице Загородная Роща, в районе пивного завода.

По предварительной версии, 31-летний байкер не справился с управлением, поэтому мотоцикл врезался в припаркованную иномарку.

Пострадавший был госпитализирован. Водитель автомобиля, который в тот момент находился в салоне, не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU