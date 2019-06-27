Байкер протаранил иномарку у пивзавода в Марксе
Мужчина был госпитализирован
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В Марксе мотоциклист протаранил автомобиль Renault.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла на улице Загородная Роща, в районе пивного завода.
По предварительной версии, 31-летний байкер не справился с управлением, поэтому мотоцикл врезался в припаркованную иномарку.
Пострадавший был госпитализирован. Водитель автомобиля, который в тот момент находился в салоне, не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU