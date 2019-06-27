Саратовец зарезал соседа за оскорбление своей жены
Суд признал виновным 32-летнего саратовца в убийстве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 30 июня 2018 года, около 22:00, мужчина узнал, что его жену оскорбил сосед, к которому он уже долгое время чувствовал неприязнь.
Гражданин взял нож, зашел во двор дома на Завокзальной улице и пять раз ударил обидчика в грудь, живот и правую руку.
В ходе расследования убийца признался в содеянном, но не полностью. По его словам, нож в соседа попал во время драки при попытке защититься.
Однако доказательства позволили суду принять решение — отправить злоумышленника на семь лет в исправительную колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU