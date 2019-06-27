Саратовец зарезал соседа за оскорбление своей жены

СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-27T14:51:15+03:00

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Суд признал виновным 32-летнего саратовца в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 30 июня 2018 года, около 22:00, мужчина узнал, что его жену оскорбил сосед, к которому он уже долгое время чувствовал неприязнь.

Гражданин взял нож, зашел во двор дома на Завокзальной улице и пять раз ударил обидчика в грудь, живот и правую руку.

В ходе расследования убийца признался в содеянном, но не полностью. По его словам, нож в соседа попал во время драки при попытке защититься.

Однако доказательства позволили суду принять решение — отправить злоумышленника на семь лет в исправительную колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU