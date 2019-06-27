Панков: Вопрос лекарств для диабетиков сдвинется с мертвой точки
Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.
- Приняли поправки в бюджет на 2019 год. Много споров вызывали отдельные статьи расходов, но в целом согласие есть. Хотя удивляет позиция КПРФ и СР — выступают против принятия важных для граждан решений.
Добавлены средства регионам по ключевым направлениям — здравоохранение, жилищное строительство, образование. Дополнительно более 51 млрд рублей будет направлено на решение жилищных проблем наших граждан. Из них 16 млрд пойдут на решение проблем обманутых дольщиков, о чем уже сообщал ранее в своих постах. На здравоохранение — 20 млрд пойдут на закупку лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Думаю, болезненный вопрос нашей области, связанный с нехваткой инсулиновых помп и лекарств для диабетиков, наконец, сдвинется с мертвой точки. Средства предусмотрены. Теперь главное, чтобы четко отработали на местах.
За бюджет голосовала «Единая Россия» и ЛДПР, остальные не голосовали. Для них чем хуже, тем лучше, — написал Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU