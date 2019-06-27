Панков: Вопрос лекарств для диабетиков сдвинется с мертвой точки

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-27T14:31:24+03:00

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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Приняли поправки в бюджет на 2019 год. Много споров вызывали отдельные статьи расходов, но в целом согласие есть. Хотя удивляет позиция КПРФ и СР — выступают против принятия важных для граждан решений.

Добавлены средства регионам по ключевым направлениям — здравоохранение, жилищное строительство, образование. Дополнительно более 51 млрд рублей будет направлено на решение жилищных проблем наших граждан. Из них 16 млрд пойдут на решение проблем обманутых дольщиков, о чем уже сообщал ранее в своих постах. На здравоохранение — 20 млрд пойдут на закупку лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Думаю, болезненный вопрос нашей области, связанный с нехваткой инсулиновых помп и лекарств для диабетиков, наконец, сдвинется с мертвой точки. Средства предусмотрены. Теперь главное, чтобы четко отработали на местах.

За бюджет голосовала «Единая Россия» и ЛДПР, остальные не голосовали. Для них чем хуже, тем лучше, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU