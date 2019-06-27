В Энгельсе создадут «Кассилевский квартал»

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-27T14:30:00+03:00

В 2020 году состоятся торжества к юбилею писателя

Изменить размер текста: A A

В правительстве Саратовской области обсудили будущие культурные проекты.

Министр культуры Татьяна Гаранина рассказала о некоторых из них.

Так, в Энгельсе появится «Кассилевский квартал». Он будет создан на грант Владимира Потанина в рамках конкурса «Музей 4.0». Музей Льва Кассиля завоевал победу в номинации «Новые вызовы».

В рамках проекта будет создана модель «государства Швамбрания», где дети и взрослые смогут популяризировать творчество знаменитого писателя-земляка. Планируется создать творческие мастерские по пяти направлениям: дизайн, издательство, историко-географическое общество и студия анимации.

Предполагается, что работы, созданные в мастерских, появятся на «Кассилевском квартале», который объединит учреждения на улице Льва Кассиля, а в 2020 году станет центром торжеств к юбилею писателя.

ИСТОЧНИК KP.RU