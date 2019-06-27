В Энгельсе создадут «Кассилевский квартал»
В правительстве Саратовской области обсудили будущие культурные проекты.
Министр культуры Татьяна Гаранина рассказала о некоторых из них.
Так, в Энгельсе появится «Кассилевский квартал». Он будет создан на грант Владимира Потанина в рамках конкурса «Музей 4.0». Музей Льва Кассиля завоевал победу в номинации «Новые вызовы».
В рамках проекта будет создана модель «государства Швамбрания», где дети и взрослые смогут популяризировать творчество знаменитого писателя-земляка. Планируется создать творческие мастерские по пяти направлениям: дизайн, издательство, историко-географическое общество и студия анимации.
Предполагается, что работы, созданные в мастерских, появятся на «Кассилевском квартале», который объединит учреждения на улице Льва Кассиля, а в 2020 году станет центром торжеств к юбилею писателя.
ИСТОЧНИК KP.RU