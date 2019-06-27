В Саратовской области появятся саженцы из Нидерландов
Будут выращивать спаржу
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В Саратовской области может появиться спаржа из Нидерландов.
Управление Россельхознадзора разрешило ООО «8 Садов» из Калининградской области ввозить в Россию саженцы спаржи из нидерландского питомника Plantenkwekerij De Kemp BV (5964 ND Horst – Meteric, Kempwed 15, Netherlands).
Решение о ввозе каждой партии принимается только после полученных результатов лабораторной экспертизы.
Теперь спаржа может появиться и у нас в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU