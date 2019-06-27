2019-06-27T14:28:52+03:00
Общество

В Саратовской области появятся саженцы из Нидерландов

Будут выращивать спаржу
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области может появиться спаржа из Нидерландов.

Управление Россельхознадзора разрешило ООО «8 Садов» из Калининградской области ввозить в Россию саженцы спаржи из нидерландского питомника Plantenkwekerij De Kemp BV (5964 ND Horst – Meteric, Kempwed 15, Netherlands).

Решение о ввозе каждой партии принимается только после полученных результатов лабораторной экспертизы.

Теперь спаржа может появиться и у нас в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улице Блинова до полуночи отключили воду
В Ртищеве устранили опасный полигон для отходов
Вячеслав Володин работает сегодня в Саратовской области
На улице Персидского в Энгельсе полыхает частный дом
Четыре человека в федеральном розыске задержаны в Саратове
В Саратове после «Розы ветров» выпускникам покажут два фильма
Мужчине дали пять лет колонии за изнасилование старушки в Энгельсе
Саратовец прятал от приставов в автосервисе машину из-за долга по кредиту
Средняя зарплата в Саратовской области равна почти 28,5 тыс. рублей
В Саратове сын убил отца топором и ножом из-за обиды за оскорбление мамы
В июне суд взыскал с УК в пользу ООО «КВС» более 2 млн рублей
Байкер протаранил иномарку у пивзавода в Марксе
Саратовец зарезал соседа за оскорбление своей жены
Панков: Вопрос лекарств для диабетиков сдвинется с мертвой точки