2019-06-27T11:59:32+03:00
Общество

В Саратовской области прогнозируется снижение урожая

Из-за неблагоприятной погоды сбор зерна сократится на 7-10%
Екатерина Семенова
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В области сократится валовый сбор урожаяВ области сократится валовый сбор урожаяФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области продолжается уборочная кампания.

Как сообщила на заседании правительства министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева, яровые в этом году посеяны на площади 2,8 млн гектаров. А в целом культуры высажены на 4 млн гектаров. Это на 2% больше уровня прошлого года.

По словам министра, жаркая погода июня внесла коррективы в прогноз по урожаю.

Предполагается собрать 3,2 млн тонн зерновых культур, что на 7-10% ниже прошлогоднего уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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