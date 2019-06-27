Лже-сотрудник банка обманом забрал деньги у пенсионерки из Каменки

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-27T11:58:52+03:00

Она сама продиктовала ему все данные своей карты

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В отдел полиции обратилась 65-летняя жительница села Каменка, которая сообщила, что неизвестные злоумышленники похитили около 4 тыс. рублей с ее банковской карты.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, потерпевшей позвонил мужчина, представился сотрудником банка. Он заявил, что карта пенсионерки заблокирована, и чтобы это исправить, нужно назвать все личные данные, которые на ней написаны.

Женщина выполнила это поручение, после чего с ее счета списали деньги, а мошенник перестал отвечать на звонки.

Полиция напоминает, что информацию о своей пластиковой карте нужно держать в секрете, а также не стоит реагировать на сообщения от якобы банка, которые наводят на подозрения.

Лучше позвонить в само учреждение и узнать, являются ли они адресатом.

ИСТОЧНИК KP.RU