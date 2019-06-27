Лже-сотрудник банка обманом забрал деньги у пенсионерки из Каменки
В отдел полиции обратилась 65-летняя жительница села Каменка, которая сообщила, что неизвестные злоумышленники похитили около 4 тыс. рублей с ее банковской карты.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, потерпевшей позвонил мужчина, представился сотрудником банка. Он заявил, что карта пенсионерки заблокирована, и чтобы это исправить, нужно назвать все личные данные, которые на ней написаны.
Женщина выполнила это поручение, после чего с ее счета списали деньги, а мошенник перестал отвечать на звонки.
Полиция напоминает, что информацию о своей пластиковой карте нужно держать в секрете, а также не стоит реагировать на сообщения от якобы банка, которые наводят на подозрения.
Лучше позвонить в само учреждение и узнать, являются ли они адресатом.
ИСТОЧНИК KP.RU