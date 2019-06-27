2019-06-27T11:58:52+03:00
Происшествия

Лже-сотрудник банка обманом забрал деньги у пенсионерки из Каменки

Она сама продиктовала ему все данные своей карты
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отдел полиции обратилась 65-летняя жительница села Каменка, которая сообщила, что неизвестные злоумышленники похитили около 4 тыс. рублей с ее банковской карты.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, потерпевшей позвонил мужчина, представился сотрудником банка. Он заявил, что карта пенсионерки заблокирована, и чтобы это исправить, нужно назвать все личные данные, которые на ней написаны.

Женщина выполнила это поручение, после чего с ее счета списали деньги, а мошенник перестал отвечать на звонки.

Полиция напоминает, что информацию о своей пластиковой карте нужно держать в секрете, а также не стоит реагировать на сообщения от якобы банка, которые наводят на подозрения.

Лучше позвонить в само учреждение и узнать, являются ли они адресатом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улице Блинова до полуночи отключили воду
В Ртищеве устранили опасный полигон для отходов
Вячеслав Володин работает сегодня в Саратовской области
На улице Персидского в Энгельсе полыхает частный дом
Четыре человека в федеральном розыске задержаны в Саратове
В Саратове после «Розы ветров» выпускникам покажут два фильма
Мужчине дали пять лет колонии за изнасилование старушки в Энгельсе
Саратовец прятал от приставов в автосервисе машину из-за долга по кредиту
Средняя зарплата в Саратовской области равна почти 28,5 тыс. рублей
В Саратове сын убил отца топором и ножом из-за обиды за оскорбление мамы
В июне суд взыскал с УК в пользу ООО «КВС» более 2 млн рублей
Байкер протаранил иномарку у пивзавода в Марксе
Саратовец зарезал соседа за оскорбление своей жены
Панков: Вопрос лекарств для диабетиков сдвинется с мертвой точки