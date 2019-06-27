2019-06-27T11:57:38+03:00
Общество

Глава Саратова выразил соболезнования родным Юрия Ошерова

Михаил Исаев назвал его смерть невосполнимой потерей
Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил Исаев выразил соболезнования родным и близким Юрия Ошерова.

- Сегодня стало известно о трагичной новости, скончался Юрий Петрович Ошеров — легенда мира искусства, Народный артист России, Почетный гражданин нашего города.

Это невосполнимая потеря. Пожалуй, нет ни одного саратовца, который не бывал в Театре юного зрителя имени Киселева, руководство творческой деятельностью которого на протяжении многих лет успешно осуществлял Юрий Петрович. Его блестящие театральные постановки не оставляли равнодушными никого — ни детей, ни взрослых, ни простых обывателей, ни критиков, — цитирует слова главы города сайт администрации.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», худрук Театра юного зрителя Юрий Ошеров скончался в больнице, куда был госпитализирован после падения в оркестровую яму ТЮЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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