Сотрудница ЗАГСа в Балашове забыла отправить документы на удочерение и сделала поддельные
Суд признал сотрудницу балашовского ЗАГСа виновной в превышении должностных полномочий.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, главный специалист-эксперт отдела ЗАГС по Балашову исполняла обязанности начальника. В феврале 2017 года к ней обратилась женщина с заявлением о регистрации удочерения несовершеннолетней девочки. Она предоставила соответствующее решение районного суда и необходимости изменить запись акта о рождении ребенка в отделе ЗАГСа Ташкента.
Однако гражданка не направила необходимые документы в Республику Узбекистан, поэтому она сделала несоответствующую действительности копию резолютивной части решения Балашовского районного суда Саратовской области, согласно которой девочка якобы родилась в Балашове и приобщила данное подложное решение к делу об удочерении.
Кроме того, злоумышленница сделала свидетельство о рождении девочки в Балашове. Она подписала документ, поставила гербовую печать и отдала клиентке.
Прокуратура города выявила противоправную деятельность должностного лица.
Еще до окончания следствия женщина признала свою вину. Ее оштрафовали на 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU