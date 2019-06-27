2019-06-27T11:56:01+03:00
Общество

Сотрудница ЗАГСа в Балашове забыла отправить документы на удочерение и сделала поддельные

За такой проступок ее оштрафовали
Дарья Вострикова
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Суд признал сотрудницу балашовского ЗАГСа виновной в превышении должностных полномочий.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, главный специалист-эксперт отдела ЗАГС по Балашову исполняла обязанности начальника. В феврале 2017 года к ней обратилась женщина с заявлением о регистрации удочерения несовершеннолетней девочки. Она предоставила соответствующее решение районного суда и необходимости изменить запись акта о рождении ребенка в отделе ЗАГСа Ташкента.

Однако гражданка не направила необходимые документы в Республику Узбекистан, поэтому она сделала несоответствующую действительности копию резолютивной части решения Балашовского районного суда Саратовской области, согласно которой девочка якобы родилась в Балашове и приобщила данное подложное решение к делу об удочерении.

Кроме того, злоумышленница сделала свидетельство о рождении девочки в Балашове. Она подписала документ, поставила гербовую печать и отдала клиентке.

Прокуратура города выявила противоправную деятельность должностного лица.

Еще до окончания следствия женщина признала свою вину. Ее оштрафовали на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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