В Саратовской области летом вырос объем мусора на турбазах и дачных массивах

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-27T11:54:32+03:00

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В Саратовской области отмечен рост объема твердых коммунальных отходов.

Как рассказали «КП-Саратов» в АО «Управление отходами», такая ситуация зафиксирована в садоводческих некоммерческих товариществах и туристических базах отдыха и связана с тем, что жители Саратова и Энгельса летом предпочитают проводить выходные дни на природе.

В результате загородного отдыха образуются большие объемы пищевых отходов, а также различных видов упаковки и тары для продуктов.

- В летний сезон жители активно выезжают на дачные участки и турбазы. Важно, чтобы тот мусор, который образуется в процессе жизнедеятельности, в дальнейшем попадал в контейнеры, а не оседал в оврагах и лесопосадках, образуя несанкционированные свалки. Большинство СНТ и турбаз в зоне деятельности Регоператора добросовестно подошли к свои обязанностям: организовали контейнерные площадки, заключили договор. В свою очередь, мусоровывозящие компании обеспечивают вывоз мусора на концессионные объекты АО «Управление отходами, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Сейчас весь собранный мусор вывозится на полигоны, на экологически безопасные обработку и захоронение. Регоператор работает с соблюдением Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в области социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций. Саратовский филиал АО «Управление отходами» ставит перед собой задачу по сокращению негативного воздействия коммунальных отходов на экологию Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU