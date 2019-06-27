Мыши заразили Саратов лихорадкой и перестали бояться кошек
Мыши в Саратове.! другой источник
Саратовская область с начала мая переживает мышиную лихорадку.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», число заболевших перевалило за семь сотен, а для одной из пострадавших контакт с животным оказался смертельным.
Из-за эпидемии даже отменили первые смены в детских лагерях, а прогулки в лесах теперь остаются для жителей региона под запретом.
Однако сами мыши начинают чувствовать себя в городе все свободнее и свободнее. В начале июня жители Кировского района опубликовали в соцсети «ВКонтакте» видеозапись прогулки грызунов во дворе 2-го Магнитного проезда. Съемка показывает, что животные занимаются своей обычной жизнью и их абсолютно не пугает близость с людьми.
Еще одну запись сегодня опубликовал Антон Киселев в группе «Саратов Life» соцсети «ВКонтакте».
- Не понимаю, что происходит в городе. Крысы играют с котами, собаки на кошек не гавкают, — комментирует местный житель.
На кадрах отчетливо видно, как грызун спокойно идет в сторону «усатого», а «хищник» сначала удивленно смотрит на непонятное животное, после чего начинает пятиться.
ИСТОЧНИК KP.RU