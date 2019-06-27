2019-06-27T11:53:29+03:00
Общество

Мыши заразили Саратов лихорадкой и перестали бояться кошек

Видео их спокойного сосуществования опубликовано в соцсетях
Дарья Вострикова
Поделиться:

Мыши в Саратове.! другой источник

Изменить размер текста:

Саратовская область с начала мая переживает мышиную лихорадку.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», число заболевших перевалило за семь сотен, а для одной из пострадавших контакт с животным оказался смертельным.

Из-за эпидемии даже отменили первые смены в детских лагерях, а прогулки в лесах теперь остаются для жителей региона под запретом.

Однако сами мыши начинают чувствовать себя в городе все свободнее и свободнее. В начале июня жители Кировского района опубликовали в соцсети «ВКонтакте» видеозапись прогулки грызунов во дворе 2-го Магнитного проезда. Съемка показывает, что животные занимаются своей обычной жизнью и их абсолютно не пугает близость с людьми.

Еще одну запись сегодня опубликовал Антон Киселев в группе «Саратов Life» соцсети «ВКонтакте».

- Не понимаю, что происходит в городе. Крысы играют с котами, собаки на кошек не гавкают, — комментирует местный житель.

На кадрах отчетливо видно, как грызун спокойно идет в сторону «усатого», а «хищник» сначала удивленно смотрит на непонятное животное, после чего начинает пятиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улице Блинова до полуночи отключили воду
В Ртищеве устранили опасный полигон для отходов
Вячеслав Володин работает сегодня в Саратовской области
На улице Персидского в Энгельсе полыхает частный дом
Четыре человека в федеральном розыске задержаны в Саратове
В Саратове после «Розы ветров» выпускникам покажут два фильма
Мужчине дали пять лет колонии за изнасилование старушки в Энгельсе
Саратовец прятал от приставов в автосервисе машину из-за долга по кредиту
Средняя зарплата в Саратовской области равна почти 28,5 тыс. рублей
В Саратове сын убил отца топором и ножом из-за обиды за оскорбление мамы
В июне суд взыскал с УК в пользу ООО «КВС» более 2 млн рублей
Байкер протаранил иномарку у пивзавода в Марксе
Саратовец зарезал соседа за оскорбление своей жены
Панков: Вопрос лекарств для диабетиков сдвинется с мертвой точки