Мыши заразили Саратов лихорадкой и перестали бояться кошек

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-27T11:53:29+03:00

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Саратовская область с начала мая переживает мышиную лихорадку.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», число заболевших перевалило за семь сотен, а для одной из пострадавших контакт с животным оказался смертельным.

Из-за эпидемии даже отменили первые смены в детских лагерях, а прогулки в лесах теперь остаются для жителей региона под запретом.

Однако сами мыши начинают чувствовать себя в городе все свободнее и свободнее. В начале июня жители Кировского района опубликовали в соцсети «ВКонтакте» видеозапись прогулки грызунов во дворе 2-го Магнитного проезда. Съемка показывает, что животные занимаются своей обычной жизнью и их абсолютно не пугает близость с людьми.

Еще одну запись сегодня опубликовал Антон Киселев в группе «Саратов Life» соцсети «ВКонтакте».

- Не понимаю, что происходит в городе. Крысы играют с котами, собаки на кошек не гавкают, — комментирует местный житель.

На кадрах отчетливо видно, как грызун спокойно идет в сторону «усатого», а «хищник» сначала удивленно смотрит на непонятное животное, после чего начинает пятиться.

ИСТОЧНИК KP.RU