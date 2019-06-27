В Ленинском районе Саратова случилось тройное ДТП

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-27T10:52:40+03:00

В Саратове случилось ДТП на пересечении Антонова и проспекта Строителей

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В Ленинском районе Саратова сегодня, 27 июня, случилось тройное ДТП.

- На пересечении улицы Антонова и проспекта Строителей столкнулись Opel, Toyota и Hyundai, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.

На месте уже работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/716981" frameborder="0"></iframe> ДТП на Антонова/проспект Строителей в Саратове.Видео Юлии Кековой

ИСТОЧНИК KP.RU