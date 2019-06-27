В Ленинском районе Саратова случилось тройное ДТП
На месте работают сотрудники ГИБДД [видео]
В Саратове случилось ДТП на пересечении Антонова и проспекта Строителей
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В Ленинском районе Саратова сегодня, 27 июня, случилось тройное ДТП.
- На пересечении улицы Антонова и проспекта Строителей столкнулись Opel, Toyota и Hyundai, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.
На месте уже работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, пострадавших нет.
ДТП на Антонова/проспект Строителей в Саратове.Видео Юлии Кековой
ИСТОЧНИК KP.RU