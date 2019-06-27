2019-06-27T10:14:01+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист украл остановку

Он забрал ее якобы ради ремонта
Дарья Вострикова
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В отдел полиции Саратова поступила информация о краже остановки на Заречной улице в Заводском районе стоимостью более 160 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в рамках операции «Безопасный город» стражи порядка задержали 29-летнего рецидивиста.

Он рассказал, что хотел отремонтировать павильон и вернуть на место. Однако во время транспортировки большая часть конструкций упала на обочину дороги.

Мужчина решил вернуться и забрать их, однако в том же самом месте их не оказалось. Гражданин предположил, что их подобрал неизвестный «доброжелатель».

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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