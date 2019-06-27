В Саратове рецидивист украл остановку
Он забрал ее якобы ради ремонта
Изменить размер текста:
В отдел полиции Саратова поступила информация о краже остановки на Заречной улице в Заводском районе стоимостью более 160 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в рамках операции «Безопасный город» стражи порядка задержали 29-летнего рецидивиста.
Он рассказал, что хотел отремонтировать павильон и вернуть на место. Однако во время транспортировки большая часть конструкций упала на обочину дороги.
Мужчина решил вернуться и забрать их, однако в том же самом месте их не оказалось. Гражданин предположил, что их подобрал неизвестный «доброжелатель».
По факту преступления возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU