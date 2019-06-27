На стене в центре Саратова создают масштабное граффити с Янковским
По словам художника, ему хочется сделать что-то позитивное, чтобы люди улыбались
Фото Наталии Урбанской
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На стене в центре Саратова создают масштабное граффити с изображением актера Олега Янковского.
Фото мэрии
Картина находится на здании на углу Московской и Радищева.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работу выполняет художник Дмитрий Жумаев и его помощник.
По словам Жумаева, для него это большая честь и первый опыт такой масштабной работы.
Фото Наталии Урбанской
- Я никогда еще не выполнял работы с вышки, здесь стены высотой 10 метров, — говорит художник, отмечая, что хочется сделать что-то позитивное в Саратове, чтобы люди улыбались.
ИСТОЧНИК KP.RU