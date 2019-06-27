Под Саратовом рецидивист украл у бывшей возлюбленной золото и сдал в комиссионку
На злоумышленника завели уголовное дело
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 39-летней жительницы поселка Лощинный.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 19 июня в 19:50 гражданка пришла в отдел и рассказала, что ее бывший 41-летний сожитель-рецидивист забрал принадлежащие ей золотые украшения.
Выяснилось, что мужчина отнес чужое имущество в комиссионный магазин.
На злоумышленника завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU