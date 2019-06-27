2019-06-27T09:51:57+03:00
Общество

Отключена вода в Ленинском районе Саратова

Также на улице Шелковичная нет ресурса
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до полуночи не будет воды на улице Ипподромная, от дома №3 до школы №46. Это связано с заявкой управляющей организации.

Кроме того, для аварийных работ отключена вода на улицах 9 мая, Сосновская, Березовая, Стадионная, 1-й Санитарный и Большой Поливановский проезды.

Также нет питьевого ресурса на Шелковичной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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