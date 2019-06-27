Отключена вода в Ленинском районе Саратова
Также на улице Шелковичная нет ресурса
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В Ленинском районе Саратова отключили воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до полуночи не будет воды на улице Ипподромная, от дома №3 до школы №46. Это связано с заявкой управляющей организации.
Кроме того, для аварийных работ отключена вода на улицах 9 мая, Сосновская, Березовая, Стадионная, 1-й Санитарный и Большой Поливановский проезды.
Также нет питьевого ресурса на Шелковичной.
ИСТОЧНИК KP.RU