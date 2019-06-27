Мэр Саратова проинспектировал ремонт городских дорог
Вчера, 26 июня, мэр Саратова Михаил Исаев проинспектировал ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как рассказали «КП-Саратов» в городской администрации, глава города посетил Ново-Астраханское шоссе, Политехническую улицу, Энтузиастов.
На последней точке зампред комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов доложил руководителю областного центра о завершении работ на 31-м участке улиц. Ремонтируются 26 объектов, на 15 наносится разметка.
Михаил Исаев отметил, что необходимо ускориться в работе, чтобы в сентябре реализация нацпроекта была закончена.
ИСТОЧНИК KP.RU