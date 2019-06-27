В Энгельсе упавшее дерево придавило парня и девушку

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-27T09:02:51+03:00

Их госпитализировали с травмами

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В Энгельсе сегодня, ночью, 27 июня, сухое дерево упало на парня и девушку, сидевших на лавочке

- Это произошло в 01:30 у магазина «Весна» рядом со школой №32, — сообщила Амина Долматова в группе «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, очевидцы подняли дерево, вызвали «скорую» и спасателей.

Парень успел отскочить от лавочки, получив травму ноги и спины, а девушку прижал ствол дерева. По предварительным данным, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом ноги.

Кроме того, пострадали три машины, стоящие рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU