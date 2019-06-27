В Саратове парень обманом забрал у младшеклассника велосипед
Юношу задержали
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Полиция Фрунзенского района Саратова раскрыла кражу велосипеда.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 24 июня в 21:05 с заявлением в отдел обратилась 33-летняя продавщица магазина. По ее словам, в парке на Советской улице в 19:00 кто-то обманул ее сына и завладел его велосипедом зеленого цвета.
По подозрению в мошенничестве задержан 17-летний безработный юноша из поселка Новосоколовогорский. Парень во всем признался, похищенное у него изъяли и отправили ждать решения уголовного дела под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU