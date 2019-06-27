Сегодня в Саратове будут ремонтировать шесть дорог
Новый асфальт появится на Тархова, Степана Разина и Международной
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Сегодня, 27 июня, в Саратове планируется зафрезеровать Белоглинскую улицу и сделать выравнивающий слой на Производственной.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, новый асфальт появится на улицах Тархова в 6-м микрорайоне, Степана Разина и Международная.
На участке улицы Блинова от Производственной до Перспективной уже появилось 5,5 тыс. кв. м из 6 тыс. кв. м нового покрытия.
Работы на проспекте Энтузиастов на более 37 тыс. кв. м завершены.
ИСТОЧНИК KP.RU