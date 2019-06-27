Сегодня в Саратове будут ремонтировать шесть дорог

СЕГОДНЯ 08:31 2019-06-27T08:40:24+03:00

Новый асфальт появится на Тархова, Степана Разина и Международной

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Сегодня, 27 июня, в Саратове планируется зафрезеровать Белоглинскую улицу и сделать выравнивающий слой на Производственной.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, новый асфальт появится на улицах Тархова в 6-м микрорайоне, Степана Разина и Международная.

На участке улицы Блинова от Производственной до Перспективной уже появилось 5,5 тыс. кв. м из 6 тыс. кв. м нового покрытия.

Работы на проспекте Энтузиастов на более 37 тыс. кв. м завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU