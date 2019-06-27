В банке Саратова у мужчины украли борсетку
Преступник задержан
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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 31-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 20 июня с 21:00 до 21:25 мужчина находился в банке на 2-й Садовой улице.
Неизвестные забрали его борсетку марки Мassimo dutti, в которой находилось почти 8 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 19-летний безработный парень, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
Юноша во всем признался.
ИСТОЧНИК KP.RU