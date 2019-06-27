2019-06-27T08:30:34+03:00
Происшествия

В банке Саратова у мужчины украли борсетку

Преступник задержан
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 31-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 20 июня с 21:00 до 21:25 мужчина находился в банке на 2-й Садовой улице.

Неизвестные забрали его борсетку марки Мassimo dutti, в которой находилось почти 8 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 19-летний безработный парень, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Юноша во всем признался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы взыскали с саратовца долг в полмиллиона за электричество
В Саратове скончался худрук ТЮЗа Юрий Ошеров
В Саратове рецидивист украл остановку
На стене в центре Саратова создают масштабное граффити с Янковским
На 50 лет Октября забил коммунальный фонтан
В Калининске водитель УАЗика не поставил его на ручник и попал под колеса
В Энгельсе убийца продлил себе срок, оболгав работника колонии
Под Саратовом рецидивист украл у бывшей возлюбленной золото и сдал в комиссионку
Отключена вода в Ленинском районе Саратова
Мэр Саратова проинспектировал ремонт городских дорог
В Энгельсе упавшее дерево придавило парня и девушку
Животных из зоомагазина на рынке в Энгельсе могли спасти — очевидцы
В Саратове парень обманом забрал у младшеклассника велосипед
В Саратове два месяца ищут пропавшего мужчину с рыжей бородой
Покровчанин избил пенсионерку из Саратова и забрал золотые серьги
Продавцов рынка «Феникс» в Энгельсе не пускают внутрь
Сегодня в Саратове будут ремонтировать шесть дорог
В Саратове следователи проверяют гибель двух человек в канализации
Центр Саратова перекроют на два дня ради «Розы ветров»
В Саратове через Мирный переулок перестали ходить четыре трамвайных маршрута
Глава Калининского района отправлен под арест
Пожарные в Энгельсе тушили пылающий рынок три часа
Саратов ожидает облачный четверг
В день «Памяти и скорби» в селе Усть-Курдюм прошел «Вечер песен о войне»