В банке Саратова у мужчины украли борсетку

СЕГОДНЯ 08:14 2019-06-27T08:30:34+03:00

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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 31-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 20 июня с 21:00 до 21:25 мужчина находился в банке на 2-й Садовой улице.

Неизвестные забрали его борсетку марки Мassimo dutti, в которой находилось почти 8 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 19-летний безработный парень, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Юноша во всем признался.

ИСТОЧНИК KP.RU