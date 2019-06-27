2019-06-27T08:01:06+03:00
Происшествия

В Саратове следователи проверяют гибель двух человек в канализации

Предполагается, что они отравились скопившимся газом
Ольга Симонова
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Следователи Заводского района Саратова проверяют гибель двух мужчин в Красноармейском районе области.

- Предполагается, что местные жители очищали канализацию своего дома. После работы ассенизаторской машины 53-летний хозяин жилища спустился в яму, чтобы очистить ее дно и затих. На помощь ему бросился 26-летний сын, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Через некоторое время к дому пришел сосед и попытался спасти двух мужчин, однако сам потерял сознание.

Поблизости оказались местные жители. Они вызвали «скорую». Те подтвердили гибель хозяина жилища и его сына, а третьего мужчину госпитализировали.

Следователи осмотрели место происшествия и не нашли признаков насильственной смерти. По предварительной версии, граждане погибли от отравления газами в яме.

Назначена судмедэкспертиза. После проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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