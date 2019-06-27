Глава Калининского района отправлен под арест
В Саратовской области взят под стражу глава Калининского района Олег Мортов.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело о получении взятки по предварительному сговору возбуждено также в отношении главы администрации одного из МО района.
Следователи полагают, что с ноября 2016 по март 2018 года чиновники вступили в сговор и потребовали от местного фермера взятку. За это они обещали содействовать в оформлении в собственность КФХ несколько бесхозных объектов недвижимости.
Сумма требуемой взятки составила 550 тыс. рублей.
Фермер согласился, но впоследствии заявил об этом в правоохранительные органы.
По ходатайству следствия глава Калининского района отправлен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU