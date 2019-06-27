Глава Калининского района отправлен под арест

СЕГОДНЯ 07:22 2019-06-27T07:22:41+03:00

Его и еще одного чиновника подозревают в получении крупной взятки

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В Саратовской области взят под стражу глава Калининского района Олег Мортов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело о получении взятки по предварительному сговору возбуждено также в отношении главы администрации одного из МО района.

Следователи полагают, что с ноября 2016 по март 2018 года чиновники вступили в сговор и потребовали от местного фермера взятку. За это они обещали содействовать в оформлении в собственность КФХ несколько бесхозных объектов недвижимости.

Сумма требуемой взятки составила 550 тыс. рублей.

Фермер согласился, но впоследствии заявил об этом в правоохранительные органы.

По ходатайству следствия глава Калининского района отправлен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU