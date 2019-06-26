2019-06-26T20:44:57+03:00
Происшествия

Валерий Радаев проводит совещание по соседству с горящим рынком в Энгельсе

Он отправился туда сразу после возвращения из Москвы
Екатерина Семенова
Поделиться:
Горит рынок в ЭнгельсеГорит рынок в ЭнгельсеФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В Энгельсе проходит экстренное закрытое совещание по пожару на местном рынке «Феникс».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, губернатор Валерий Радаев после возвращения из Москвы сразу отправился в Энгельс.

Валерий Радаев прибыл на пожар в Энгельсе

Валерий Радаев прибыл на пожар в Энгельсе

Министр здравоохранения Наталья Мазина доложила главе региона, что на месте ЧП находится необходимое количество машин скорой помощи. Пострадавших на текущий момент нет.

Совещание проходит в соседнем административном здании. На нем присутствуют руководство силовых структур и надзорных ведомств – прокурор области Сергей Филипенко, начальник ГУ МВД Николай Трифонов, руководства ГУ МЧС. Примечательно, что начальства рынка в городе нет.

СМИ на совещание не пустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в Энгельсе. Цистерны образовали пробку на въезде в рынок
Пожар на рынке в Энгельсе. Видео
Радаев отправил Бусаргина на пожар в Энгельсе
В Энгельсе полыхает один из крупнейших рынков города
В Саратовской области на 100 баллов ЕГЭ сдали в 87 случаях
В Саратове поставят второй пункт спасателей на пляже, где нельзя купаться
Пострадавшая во время нападения на школу в Вольске девочка продолжает оставаться в больнице
В Саратове девять водителей ответят за брошенные на газоне автомобили
В Саратове пройдут соревнования по самокатному спорту
В Саратовской области на 30% возросло количество отправлений экспресс-почтой
В библиотеках Саратова прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
На День молодежи в Энгельсе пройдет массовый спортивный забег
Энгельсская спортсменка выступила в личном первенстве России
В Энгельсе благоустроили четыре двора
Энгельсский пловец выступит на Кубке России
В Саратове дисквалифицировали директора ООО «Вектор»
В Саратовской области отремонтируют 245 дворов