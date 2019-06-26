Валерий Радаев проводит совещание по соседству с горящим рынком в Энгельсе
В Энгельсе проходит экстренное закрытое совещание по пожару на местном рынке «Феникс».
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, губернатор Валерий Радаев после возвращения из Москвы сразу отправился в Энгельс.
Валерий Радаев прибыл на пожар в Энгельсе
Министр здравоохранения Наталья Мазина доложила главе региона, что на месте ЧП находится необходимое количество машин скорой помощи. Пострадавших на текущий момент нет.
Совещание проходит в соседнем административном здании. На нем присутствуют руководство силовых структур и надзорных ведомств – прокурор области Сергей Филипенко, начальник ГУ МВД Николай Трифонов, руководства ГУ МЧС. Примечательно, что начальства рынка в городе нет.
СМИ на совещание не пустили.
ИСТОЧНИК KP.RU