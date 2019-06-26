В Саратовской области на 100 баллов ЕГЭ сдали в 87 случаях

СЕГОДНЯ 17:21 2019-06-26T17:27:25+03:00

Сдача ЕГЭ стала волнительным моментом для тысяч выпускников и их родителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Министерство образования региона сообщило о предварительных итогах основного периода ЕГЭ-2019, который в Саратовской области сдавали почти 10 тысяч школьников. С 27 мая по 1 июля в России проходит основной период единого государственного экзамена. 13 июня экзамены по биологии, информатике и ИКТ завершили проведение ЕГЭ-2019 в основные сроки, с 17 июня по 1 июля проходят резервные сроки сдачи ЕГЭ.

Самыми востребованными экзаменами у выпускников 11 классов стали обществознание (сдавали более 5,6 тыс. чел.), математика профильного уровня (сдавали более 5,5 тыс. чел.), физика (более 2,4 тыс. чел.), биология (почти 1,9 тыс. чел.), история (более 1,8 тыс. чел.), химия (более 1,3 тыс. чел.), информатика и ИКТ (более 900 чел.).

Вырос процент высокобалльных работ (от 80 до 100 баллов) по русскому языку, математике профильного уровня, физике, химии, информатике и ИКТ, английскому языку и литературе. Сократился процент участников ЕГЭ, не набравших минимального количества баллов по математике профильного уровня, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии и литературе.

Количество стобалльных результатов в 2019 году увеличилось и составило 87 (в 2018 году – 62). 5 выпускниц сдали экзамены на 100 баллов по двум предметам: по химии и русскому языку – Екатерина Дубровская (Лицей № 62), Вероника Усатова (средняя школа № 1 г. Пугачева); по химии и биологии – Наталья Кондюрина (Лицей № 15); по литературе и русскому языку – Анастасия Христолюбова (Лицей гуманитарных наук г. Саратова), Юлия Шмырева (Музыкально-эстетический лицея имени А.Г. Шнитке г. Энгельса).

За использование справочных материалов и телефонов с ЕГЭ было удалено 8 человек (в прошлом году – 14 участников).

ИСТОЧНИК KP.RU