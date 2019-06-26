В Саратове пройдут соревнования по самокатному спорту
В День молодежи
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В Саратове в День молодежи пройдут не только народные гуляния и концерты, но и экстремальные соревнования.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, 27 июня с 18:00 до 20:00 в скейт-парке на набережной Космонавтов пройдут соревнования по самокатному спорту.
Участникам предстоит показать себя в шести категориях: новички, любители, профи парка и стрита.
На следующий день в скейт-парке пройдет мастер-класс от местного спортсмена Антона Чекалина, одного из старейших роллеров.
ИСТОЧНИК KP.RU