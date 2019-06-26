В библиотеках Саратова прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
Детям рассказали о войне
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В библиотеках Саратова прошли мероприятия для всех желающих, посвященные Дню памяти и скорби.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, Центральной городской библиотеке для детей и юношества прошел урок памяти «Так началась война». Ребятам Центра дополнительного образования для детей рассказали о первых днях войны, мужестве юных защитников Родины.
Подобные мероприятия прошли в библиотеке № 24,26, 34, 27, 31, 43.
Гостями стали школьники из детских лагерей и плошадок.
Кроме того, уроки мужества прошли для воспитанников социально-реабилитационного центра «Возвращение».
ИСТОЧНИК KP.RU