В библиотеках Саратова прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

СЕГОДНЯ 16:22 2019-06-26T16:22:52+03:00

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В библиотеках Саратова прошли мероприятия для всех желающих, посвященные Дню памяти и скорби.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, Центральной городской библиотеке для детей и юношества прошел урок памяти «Так началась война». Ребятам Центра дополнительного образования для детей рассказали о первых днях войны, мужестве юных защитников Родины.

Подобные мероприятия прошли в библиотеке № 24,26, 34, 27, 31, 43.

Гостями стали школьники из детских лагерей и плошадок.

Кроме того, уроки мужества прошли для воспитанников социально-реабилитационного центра «Возвращение».

ИСТОЧНИК KP.RU