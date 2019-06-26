Энгельсская спортсменка выступила в личном первенстве России

СЕГОДНЯ 16:16 2019-06-26T16:16:18+03:00

Участники не должны быть старше 17 лет

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Энгельсская теннисистка Динала Аллоярова выступила в личном первенстве России среди юношей и девушек до 17 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в энгельсской районной администрации, она вышла в 1/8 финала вместе с Владиславой Петровской из Киреевска.

В личном разряде девушка заняла второе место в групповом этапе.

С июля Динара будет входить в юниорский состав сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU