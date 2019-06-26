2019-06-26T16:07:38+03:00
Происшествия

В Саратове дисквалифицировали директора ООО «Вектор»

На полгода
Дарья Вострикова
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Прокуратура города Энгельса провела проверку исполнения законодательства о банкротстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в отношении предприятия открыта процедура конкурсного производства.

Однако генеральный директор компании не предоставил временному управляющему документы о деятельности компании.

На него завели административное дело и дисквалифицировали на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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