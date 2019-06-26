В Саратове дисквалифицировали директора ООО «Вектор»
На полгода
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Прокуратура города Энгельса провела проверку исполнения законодательства о банкротстве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в отношении предприятия открыта процедура конкурсного производства.
Однако генеральный директор компании не предоставил временному управляющему документы о деятельности компании.
На него завели административное дело и дисквалифицировали на полгода.
ИСТОЧНИК KP.RU