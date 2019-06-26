В Саратовской области отремонтируют 245 дворов
Продолжается работа в 130 придомовых территориях
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В Саратовской области по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» отремонтировали 16 дворов и два общественных пространства.
Как рассказали «КП-Саратов» в правительстве Саратовской области, реконструкция завершена в Балтайском районе, поселке Михайловский и Шиханах.
Работы продолжаются на 130 придомовых территориях. В этом году на их преображение 245 дворов и 75 общественных территорий выделяется 813 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU