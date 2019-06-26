Пострадавшая во время нападения на школу в Вольске девочка продолжает оставаться в больнице
Шестиклассница, пострадавшая при нападении на школу в Вольске в мае, до сих пор остается в больнице в Саратове.
Как стало известно «КП-Саратов», ее состояние улучшилось. В больницу она была доставлена 28 мая и ее состояние оценивалось как средне-тяжелое. Спустя почти месяц после нападения, она все еще вынуждена оставаться на лечении в больнице.
В министерстве здравоохранения Саратовской области отказались давать какие-либо комментарии о текущем состоянии ребенка, сославшись на запрет ее родителей.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя рассказала корреспонденту «КП-Саратов», что в ближайшее время навестит 15-летнего юношу, который совершил нападение на свою школу и ранил девочку. Арестованный на два месяца на период следствия, он по-прежнему остается в СИЗО.
На вопрос корреспондента «КП-Саратов» о состоянии матери атаковавшего школу подростка, уполномоченный по правам ребенка ответила, что она, конечно, переживает, но менять место жительства не стала.
Напомним, ЧП произошло 28 мая. Подросток пришел в школу №4 поселка Большевик с топором и бутылками с горючей смесью, одну из которых он успел бросить в класс. После этого в коридоре он напал на 12-летнюю девочку и ранил ее топором по голове. Ее срочно госпитализировали. К ребенку приехали врачи и министр здравоохранения, осмотрели и приняли решение самолетом доставить ее в Саратов. Пострадавшую поместили в областную детскую клиническую больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU