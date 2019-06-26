Балаковский кукольный театр отправится на гастроли по России
На форуме социальных инноваций в Москве был представлен волонтерский проект «Никогда не поздно играть в куклы».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в рамках этого проекта создан кукольный театр в балаковском центре соцобслуживания.
Его пригласили в Самару, Ярославскую и Ленинградскую область. Пока что театр выступал только в Саратовской области.
Проект стал лидером ежегодного конкурса российских социальных практик и инициатив и обладателем грантов III Всероссийского конкурса проектов для малых городов и сёл «Культурная мозаика» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, а также Всероссийского грантового конкурса поддержки социальных проектов «Молоды душой».
ИСТОЧНИК KP.RU