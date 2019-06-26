2019-06-26T16:01:56+03:00
Общество

Для скота Саратовской области заготовлено 63 тыс. тонн зерна

На одну условную голову приходится 2,3 центнера корма
Дарья Вострикова
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В Саратовской области отдельные хозяйства Ровенского, Энгельсского, Краснокутского, Хвалынского, Балаковского районов приступили к уборке озимого рыжика, ранних овощей; ведутся обкосы полей озимой пшеницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, старт массовой уборочной кампании начнется в ближайшие дни.

Для скота заготовлено 62 тыс. тонн сена (28% от потребности), 13 тыс. тонн сенажа. На одну голову — 2,4 центнера кормовых единиц.

В муниципальных округах заготавливают сено для животных, объем составляет 129 тыс. тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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