В Балакове мужчина украл гидравлическую тележку
Он угнал ее из магазина
Изменить размер текста:
Вчера, 25 июня, полиция Балаковского района раскрыла кражу гидравлической тележки стоимостью почти 10 тыс. рублей из магазина на улице Степная, 86/1.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с заявлением обратился 36-летний сотрудник службы безопасности.
По его словам, преступление произошло 16 июня.
Предполагаемого преступника задержали. На 33-летнего во всем признавшегося мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU