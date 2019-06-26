В Балакове мужчина украл гидравлическую тележку

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-26T16:02:25+03:00

Он угнал ее из магазина

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Вчера, 25 июня, полиция Балаковского района раскрыла кражу гидравлической тележки стоимостью почти 10 тыс. рублей из магазина на улице Степная, 86/1.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с заявлением обратился 36-летний сотрудник службы безопасности.

По его словам, преступление произошло 16 июня.

Предполагаемого преступника задержали. На 33-летнего во всем признавшегося мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU