В Пугачеве собутыльник украл у женщины золото

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-26T16:05:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 25 июня, полиция Пугачевского района раскрыла кражу у 53-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам заявительницы, украшения пропали четыре дня назад.

Выяснилось, что в этот день в 17:30 у дома №179 на улице Ермощенко 38-летний рецидивист-собутыльник гражданки лишил ее золотых серег и колец общей стоимостью почти 9 тыс. рублей.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU