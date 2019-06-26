2019-06-26T16:05:23+03:00
Происшествия

В Пугачеве собутыльник украл у женщины золото

Злоумышленника задержали
Дарья Вострикова
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Вчера, 25 июня, полиция Пугачевского района раскрыла кражу у 53-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам заявительницы, украшения пропали четыре дня назад.

Выяснилось, что в этот день в 17:30 у дома №179 на улице Ермощенко 38-летний рецидивист-собутыльник гражданки лишил ее золотых серег и колец общей стоимостью почти 9 тыс. рублей.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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